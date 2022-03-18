Торкнеться не всю територію України, а тільки певні області.

Польща ініціює можливість відправки миротворчої місії в Україну

Про те, що в уряді Польщі почали розробку ідеї, що стосується миротворчої місії в нашій країні, і цей документ повинні представити на саміті НАТО, а також на зустрічі Євроради, посилаючись на заяву спікера польського уряду, Петра Мюллера, пише " Європейська правда ".

За словами Мюллера, всупереч тому, що в деяких країнах Західної Європи домінують стримані настрої, подальший тиск РФ, в найближчому майбутньому, призведе до формування місії, що забезпечує мир на території України, непідконтрольної Росії.

Втім, ця місія не стане вступати в прямий конфлікт з військами РФ, оскільки буде розташована на тих територіях, які зараз не окуповані Росією. Передбачається, що подібні заходи пошлють чіткий сигнал "російській орді" - Євросоюз не згоден з військовими злочинами.

Ймовірно, що дана пропозиція прозвучить на позачерговому саміті НАТО(наступного тижня), включаючи й засідання Європейської Ради.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Київ зазнав чергового удару від російської армії.

Також раніше ми інформували про те, що постпред України при ООН висловився про цинізм Росії.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Зеленський заговорив про оновлену тактику переговорів з Росією.