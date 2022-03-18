Представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 17 марта рассказал, что именно Владимир Путин называет словами "операция идет успешно". Под этим пока президент России предусматривает убийство украинских детей, передает "24 канал".

Дипломатам он напомнил заявление главы страны-агрессора, мол, задуманная им "операция идет успешно и в строгом соответствии с предварительно утвержденным планом".

"Три недели мир задавал себе вопрос, почему Россия решила подражать нацистскому Третьему рейху. Какие на то причины и какой план? И вот мы получили ответ: убийство украинских детей. На сегодня – 108 невинных душ", – отметил Кислица.

Он подчеркнул, что дети являются заведомо избранной мишенью российских оккупантов. Принять только во внимание бомбардировку Драмтеатра в Мариуполе, который являлся убежищем для сотен местных жителей, в основном женщин и детей. Это было сделано, несмотря на обозначение "дети" на земле с обеих сторон здания.

Также Кислица добавил, что планы Путина предусматривают убийство не только детей, но и гражданского населения. Он привел в пример бесчисленное колличество убийств украинцев, которое совершает армия РФ в разных городах.

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