Після його наведення на світанку 24 лютого в Луцький військовий аеродром потрапили ворожі ракети.

Починаючи війну проти України, агресор багато в чому розраховував на допомогу зрадників серед наших співгромадян.

Одним з них виявився і скрипаль Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії «Кантабілі» Ілля Сметанін, після наведення якого на світанку 24 лютого в Луцький військовий аеродром потрапили ворожі ракети. Про це пише видання Високий замок.

Ілля з родини музикантів, виріс у Луцьку в мікрорайоні, колись заселеному радянськими військовими. Ілля хвалився, що його дід був ракетником, а мама мріяла стати льотчицею. Сам Сметанін обрав музичну спеціальність - навчався у Львівській консерваторії і став скрипалем, працював в оркестрі «Кантабілі» Волинської обласної філармонії.

Також Ілля захоплювався літаками. У 2010 році Ілля Сметанін став одним із засновників організації ОВАЛ (організація волинських авіалюбителів).

Насправді ж був одним з інформаторів, які зливали ворогові всю інформацію про Волинську авіацію – і військову, і цивільну. Надавав відомості про діяльність клубів, аеродромів, полігонів, навіть авіамодельного гуртка для дітей. Пишався, що збирає інформацію про війська протиповітряної оборони і ракетні війська стратегічного призначення.

Після затримання Ілля Сметанін попросив вибачення в українців за зраду і співпрацю з ворогом.

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