После его наведения на рассвете 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.

Начиная войну против Украины, агрессор во многом рассчитывал на помощь предателей среди наших сограждан.

Одним из них оказался и скрипач академического камерного оркестра Волынской областной филармонии «Кантабили» Илья Сметанин, после наведения которого на рассвете 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты. Об этом пишет издание Високий замок.

Илья из семьи музыкантов, вырос в Луцке в микрорайоне, когда-то заселенном советскими военными. Илья хвастался, что его дед был ракетчиком, а мама мечтала стать летчицей. Сам Сметанин выбрал музыкальный специальность – учился во Львовской консерватории и стал скрипачом, работал в оркестре «Кантабили» Волынской областной филармонии.

Также Илья увлекался самолетами. В 2010 году Илья Сметанин стал одним из учредителей организации ОВАЛ (организация волынских авиалюбителей).

На самом же деле был одним из информаторов, которые сливали врагу всю информацию о Волынской авиации – и военной, и гражданской. Предоставлял сведения о деятельности клубов, аэродромов, полигонов, даже авиамодельного кружка для детей. Гордился, что собирает информацию о войсках противовоздушной обороны и ракетных войсках стратегического назначения.

После задержания Илья Сметанин попросил прощения у украинцев за измену и сотрудничество с врагом.

Напомним, харьковчанка попалась на страшном преступлении.

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