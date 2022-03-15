Відправляться "за ґрати" надовго, і не зможуть більше зраджувати свою країну.

Володимир Зеленський затвердив закон, що стосується кримінальної відповідальності за сприяння РФ у будь-якому форматі

Те, що Президентом України був підписаний "Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів (про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)", що передбачає тривале покарання за допомогу "російській орді", посилаючись на слова першого віцеспікера ВРУ, Олександра Корнієнка, писати " Українські національні новини ".

Даний проєкт закону був схвалений парламентом ще 3-го березня, а вже 4-го березня направлений на підпис Президенту України. Цим документом, на території нашої країни, вводиться термін "колабораціонізм".

Після набрання чинності законом, в Україні будуть посилено покарання у відношенні, громадян, які співпрацюють з РФ, "її окупаційною адміністрацією/її збройними або воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській і трудовій сферах". Найвищий ступінь покарання, відповідно до норм цього закону - 15 років позбавлення волі, без будь-якого умовного терміну.

Також, зрадникам, на ці ж 15 років, заборонять займати посади в державних структурах. Крім цього, дозволяється ліквідувати юрособи, включаючи різні політичні партії, якщо їх керівництво співпрацювало з РФ.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що на Дніпропетровщині за добу виявлено 9 зрадників України.

Також раніше ми інформували про те, що російські окупанти скинули ракети на аеропорт у Дніпрі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що СБУ виявили хакера-зрадника, який допомагав окупантам з мобільним зв'язком.