Російські окупанти "поклали око" на ліси України, і готуються до масової вирубки та подальшого продажу цих ресурсів
Про те, що "російська орда" вже запланувала масові вирубки наших лісів, випливає з листа глави Міноборони РФ Шойгу "про можливість вирубки на землях оборони", яке було адресовано особисто Путіну, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує
Зокрема, мета документа - видача дозволів на тотальну вирубку "лісів/дерев/чагарників/зелених насаджень" в Україні. Заплановані вирубки насаджень "будь-якої інтенсивності та віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
Найцікавіше - всі ресурси, невикористані на потреби "російської орди", будуть реалізовані, а отримані гроші спрямують на забезпечення армії країни-агресора.
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Таким чином, всі ліси, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зараз потрапили в зону найвищого ризику. При цьому, масова вирубка зелених насаджень є черговим страшним злочином окупантів, і створює екоцид.
Нагадаємо - востаннє аналогічні дії в Україні відбувалися в період окупації фашистською Німеччиною: загарбники не тільки знищували, а й регулярно вивозили всі матеріальні та природні цінності.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Дніпропетровській області за останню добу виявлено 9 зрадників своєї країни.
Також раніше ми інформували про те, що Євросоюз знову покарає Росію санкціями.
А до цього наш портал повідомляли про те, що Зеленський підписав закон про посилення покарання за співпрацю з окупантами.