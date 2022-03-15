"Орки" вирішили залишити після себе не тільки випалену землю, а й повністю вирубані ліси.

Російські окупанти "поклали око" на ліси України, і готуються до масової вирубки та подальшого продажу цих ресурсів

Про те, що "російська орда" вже запланувала масові вирубки наших лісів, випливає з листа глави Міноборони РФ Шойгу "про можливість вирубки на землях оборони", яке було адресовано особисто Путіну, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує ГУР Міноборони України .

Зокрема, мета документа - видача дозволів на тотальну вирубку "лісів/дерев/чагарників/зелених насаджень" в Україні. Заплановані вирубки насаджень "будь-якої інтенсивності та віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

Найцікавіше - всі ресурси, невикористані на потреби "російської орди", будуть реалізовані, а отримані гроші спрямують на забезпечення армії країни-агресора.

Таким чином, всі ліси, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зараз потрапили в зону найвищого ризику. При цьому, масова вирубка зелених насаджень є черговим страшним злочином окупантів, і створює екоцид.

Нагадаємо - востаннє аналогічні дії в Україні відбувалися в період окупації фашистською Німеччиною: загарбники не тільки знищували, а й регулярно вивозили всі матеріальні та природні цінності.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Дніпропетровській області за останню добу виявлено 9 зрадників своєї країни.

Також раніше ми інформували про те, що Євросоюз знову покарає Росію санкціями.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Зеленський підписав закон про посилення покарання за співпрацю з окупантами.