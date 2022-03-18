Постанова Єврокомісії, що стосується заявки нашої країни на членство в ЄС, буде підготовлена в найближчі місяці
Про те, що Єврокомісія розгляне заявку України щодо вступу до Євросоюзу протягом декількох місяців, посилаючись на результати розмови з главою Єврокомісії, Урсулою фон дер Ляйєн, у своєму офіційному Twitter-акаунті, інформує Володимир Зеленський.
За словами Президента України, після змістовної розмови з главою Єврокомісії, стало відомо - висновок ЄС за заявкою України на членство в ЄС буде підготовлено протягом декількох місяців.
Одночасно з цим, як наш уряд, так і Єврокомісія, вже отримали відповідні інструкції, і тому Україна буде рухатися до цієї стратегічної мети разом з Євросоюзом.
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Україну можуть направити миротворчу місію, але не в усі області.
Також раніше ми інформували про те, що у Польщі оголосили про так звану "дерусифікацію економіки".
А до цього наш портал повідомляли про те, що Володимир Зеленський заговорив про оновлену тактику переговорів з Росією.