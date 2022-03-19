Цими вихідними, в Україні прогнозують невелике поліпшення погоди

Про те, де в нашій країні випадуть опади у вигляді мокрого снігу, на яких територіях збережуться сонячні та сухі погодні умови, а також де вірогідний шквальний вітер, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, детально розписала блогер і синоптик, Наталія Діденко .

У суботу та неділю, 19-го і 20-го березня, над Україною пануватиме антициклон, тобто повітряна маса з високим атмосферним тиском. З цієї причини, небо залишиться ясним, і лише іноді, у світлий час доби, можлива мінлива хмарність, і без будь-яких опадів.

Єдиний відступ від правил - в суботу Крим накриє снігом, в чому винен південно-східний циклон.

Також, з суботи по неділю, в південних регіонах України, зокрема в Одеській області, в прибережній зоні, очікуються сильні пориви вітру, що переходять в штормові.

Найближчі ночі - досить морозні: від - 8 до - 4 градусів за Цельсієм, а в Сумській і Харківській областях, ймовірно, і до - 12 градусів за Цельсієм, але вдень трохи тепліше, завдяки ясній погоді. З 19-го по 20-е березня, максимальні температурні значення будуть досягнуті + 3...+ 9 градусів за Цельсієм.

У столиці України, як у суботу, так і в неділю - сонячно. Ночами - від-6 до-3 градусів за Цельсієм, а вдень повітря прогріється до + 5...+ 8 градусів за Цельсієм.

З наступного тижня, в Україні збережеться суха, переважно сонячна погода, але все з більш і більш високою температурою навколишнього повітря.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що єдина дочка Кузьми Скрябіна поділилася емоційним відео.

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