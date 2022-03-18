Девушка показала, чего ей очень не хватает в эти тяжелые времена.

Дочь известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Барбара обратилась к украинцам на своей странице в Инстаграм, показав то, чего она больше всего желает. Сейчас многие украинцы желают мира и покоя для своих городов, семей и близких из-за нападения оккупантов.

Сама девушка, как известно, совсем недавно закончила университет, исполнила мечту и желала быть дерматологом-косметологом. Однако все планы были перечеркнуты с нападением оккупантов.

«Все, чего я хочу сейчас…💙💛» - пишет девушка.

В сети поддерживают:

«Все будет!!!❤️; И я 😭; И я очень 🙏🏻; все вернется ,будет еще лучше 😍; Всё буду хорошо 💙💛; Все так и будет!❤️ мы обязательно победим 💙💛🇺🇦; Победы 🇺🇦! И все это будет!; Обнимаю 🇺🇦💪🏻; И я тоже хочу домой (😢; Все будет хорошо)) 💙💛; Мое солнце ☀️ уже скоро , еще немного 💋🇺🇦; Барбара, держись боже❤️ Мы обязательно победим! 🇺🇦; Дай Бог скорее закончится этот ужас».

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«Чего ты больше всего боишься в жизни?» - спрашивают у Кузьмы.

«Больше всего – войны. Война – это самый идиотское изобретение человечества. И ужасно, что она время от времени повторяется» - ответил Кузьма.

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