Началось постепенное потепление, но насладиться весной помешает еще и ветер.

В эти выходные, в Украине прогнозируют небольшое улучшение погоды

О том, где в нашей стране выпадут осадки в виде мокрого снега, на каких территориях сохранятся солнечные и сухие погодные условия, а также где вероятен шквальный ветер, на своей странице в соцсети Facebook, детально расписала блогер и синоптик, Наталья Диденко .

В субботу и воскресенье, 19-го и 20-го марта, над Украиной будет властвовать антициклон, то есть воздушная масса с высоким атмосферным давлением. По этой причине, небо останется ясным, и лишь иногда, в светлое время суток, возможна переменная облачность, и без каких-либо осадков.

Единственное отступление от правил - в субботу Крым накроет снегом, в чем виноват юго-восточный циклон.

Также, с субботы по воскресенье, в южных регионах Украины, в частности в Одесской области, в прибрежной зоне, ожидаются сильные порывы ветра, переходящие в штормовые.

Ближайшие ночи - довольно морозные: от - 8 до - 4 градусов по Цельсию, а в Сумской и Харьковской областях, вероятно, и до - 12 градусов по Цельсию, но днем немного теплее, благодаря ясной погоде. С 19-го по 20-е марта, максимальные температурные значения будут достигнут + 3...+ 9 градусов по Цельсию.

В столице Украины, как в субботу, так и в воскресенье - солнечно. Ночами - от - 6 до - 3 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до + 5...+ 8 градусов по Цельсию.

Со следующей недели, в Украине сохранится сухая, преимущественно солнечная погода, но все с более и более высокой температурой окружающего воздуха.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что единственная дочь Кузьмы Скрябина поделилась эмоциональным видео.

Также ранее мы информировали о том, что жена Виктора Павлика разозлила поклонников видео с развлечениями.

А до этого наш портал сообщали о том, что Дмитрий Дубилет перебрался в Израиль.