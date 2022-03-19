В эти выходные, в Украине прогнозируют небольшое улучшение погоды
О том, где в нашей стране выпадут осадки в виде мокрого снега, на каких территориях сохранятся солнечные и сухие погодные условия, а также где вероятен шквальный ветер, на своей странице в соцсети Facebook, детально расписала блогер и синоптик,
В субботу и воскресенье, 19-го и 20-го марта, над Украиной будет властвовать антициклон, то есть воздушная масса с высоким атмосферным давлением. По этой причине, небо останется ясным, и лишь иногда, в светлое время суток, возможна переменная облачность, и без каких-либо осадков.
Единственное отступление от правил - в субботу Крым накроет снегом, в чем виноват юго-восточный циклон.
Также, с субботы по воскресенье, в южных регионах Украины, в частности в Одесской области, в прибрежной зоне, ожидаются сильные порывы ветра, переходящие в штормовые.
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Ближайшие ночи - довольно морозные: от - 8 до - 4 градусов по Цельсию, а в Сумской и Харьковской областях, вероятно, и до - 12 градусов по Цельсию, но днем немного теплее, благодаря ясной погоде. С 19-го по 20-е марта, максимальные температурные значения будут достигнут + 3...+ 9 градусов по Цельсию.
В столице Украины, как в субботу, так и в воскресенье - солнечно. Ночами - от - 6 до - 3 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до + 5...+ 8 градусов по Цельсию.
Со следующей недели, в Украине сохранится сухая, преимущественно солнечная погода, но все с более и более высокой температурой окружающего воздуха.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что единственная дочь Кузьмы Скрябина поделилась эмоциональным видео.
Также ранее мы информировали о том, что жена Виктора Павлика разозлила поклонников видео с развлечениями.
А до этого наш портал сообщали о том, что Дмитрий Дубилет перебрался в Израиль.