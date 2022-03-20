Знищення російської техніки українським протитанковим ракетним комплексом показав український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму каналі в Телеграм.

«Українська "Стугна" не підводить українських бійців і не поступається натівським аналогам», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, «Стугна-П» — український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Розроблений київським конструкторським бюро «Луч».

Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту.

Раніше повідомлялося, що хороші результати з перших днів війни показує застосування високоточної реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Вільха».

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