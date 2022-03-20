Уничтожение российской техники украинским противотанковым ракетным комплексом показал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем канале в Телеграмм.
«Украинская "Стугна" не подводит украинских бойцов и не уступает натовским аналогам», - говорится в сообщении.
Отметим, "Стугна-П" — украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Разработан киевским конструкторским бюро "Луч".
Комплекс является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта.
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