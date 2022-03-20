Уничтожение российской техники украинским противотанковым ракетным комплексом показал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем канале в Телеграмм.

«Украинская "Стугна" не подводит украинских бойцов и не уступает натовским аналогам», - говорится в сообщении.

Отметим, "Стугна-П" — украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Разработан киевским конструкторским бюро "Луч".

Комплекс является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта.

Ранее сообщалось, что хорошие результаты с первых дней войны показывает применение высокоточной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

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