Генеральний штаб Збройних сил України показав філігранну роботу українських військових зі знищення окупантів. Відео опублікували на сторінці Генштабу в Facebook.
«Українська артилерія філігранно знищує російських зайд. Разом переможемо!» - йдеться в повідомленні.
Де саме було знято ці кадри, не уточнюється.
Раніше 20 березня Генштаб повідомив, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.
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Зазначається, що протягом минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.
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