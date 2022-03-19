Армія окупантів заповнює свої втрати, користуючись Послугами популярного онлайн-майданчика

Представники нідерландської компанії "Prosus", що входить до складу холдингу "Naspers", якому належить не тільки російський сервіс "Avito", а й український аналог "OLX", вважають за краще замовчувати появу безлічі оголошень, що стосуються контрактної служби в армії РФ. Про це, у своєму офіційному Telegram-каналі, пише колишній міністр Кабміну України, Дмитро Дубілет .

На цей момент вказаний сервіс недоступний для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього, вибравши в VPN-додатку російський IP-адрес, то можна з легкістю відшукати надмірну кількість оголошень про військову контрактну службу в "російській орді".

За словами Дубілета, персонал українського і польських офісів, вельми болісно переживають вторгнення РФ в Україну, включаючи й відсутність готовності центрального офісу не тільки бойкотувати, але і хоча б приховувати подібні оголошення від перегляду. Втім, тиск небайдужих співробітників на головне представництво з усіх боків, зараз не знаходить ніякого відгуку у власників.

"Ми закликаємо "Prosus" і холдинг "Naspers" терміново, як мінімум, почати активно видаляти всі оголошення на військову тематику на "Avito". А як максимум - негайно припинити свій бізнес в Росії в тій чи іншій формі", - написав Дубілет.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти замінували акваторію Чорного моря, і списали це на дії наших військових.

Також раніше ми інформували про те, що у Києві знешкоджено ще одного учасника ДРГ "орків".

А до цього наш портал повідомляли про те, що на Одещині виявлено диверсанта з багатим арсеналом спецзасобів.