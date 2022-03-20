Побачивши реальну силу Захисників України і зрозумівши свої найближчі перспективи, загарбники не хочуть продовжувати.

Збільшується кількість окупантів, які відмовляються від подальшої участі у війні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що так званих російських “відказників” командири окупаційних підрозділів Росії залякують репресіями проти родичів.

На Херсонщині та Миколаївщині в окупаційних підрозділах, які брали участь у безпосередніх бойових зіткненнях з українськими воїнами, різко збільшується кількість так званих “відказників”. Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну.

Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні. Усвідомлюючи своє майбутнє, “освободители” також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати “відказників”, які відмовляються від подальшої участі у війні від решти особового складу та тримати під охороною. Залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

Водночас на території країни-агресора після звернення родичів “відказників” до військових частин їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму.

«Нагадуємо, що за здійснення військових злочинів проти народу України всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Радимо представникам окупаційних військ якнайшвидше складати зброю та шукати можливість здаватися в полон. Це єдина можливість зберегти своє життя та уникнути репресій з боку російської влади», - підкреслили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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