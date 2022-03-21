Як пише Politeka.net, українці 26-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Поки ЗСУ успішно відбивають атаки ворога, диверсанти Росії придумали нову схему, завдяки якій вивідують в українців інформацію. Про виверт передавати "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" на сторінці у Фейсбук.

"Коротше, тема така: дзвонять люди Ігорку, Ігорьок косить під дурня, дізнається за якою адресою, коли і у скільки вибило вікна, чи стоять пости поруч, або техніка яка, нібито проїхати можна нормально чи ні. На скрині номер телефону київського і харківського Ігорька однаковий", - було написано на скрині.

"Якщо ви бачите в соціальних мережах повідомлення про Ігоря або Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти із заміною вибитих шибок, будьте уважні і перевіряйте інформацію. При цьому "благодійник" може задавати безліч питань про ваш будинок і все що поруч", - попередили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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