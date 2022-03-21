Как пишет Politeka.net, украинцы 26-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Пока ВСУ успешно отражают атаки врага, диверсанты России придумали новую схему, благодаря которой выведывают у украинцев информацию. Об уловке сообщил "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" на страничке в Фейсбук.

"Короче, тема такая: звонят люди Игорьку, Игорек косит под дурака, узнает по какому адресу, когда и во сколько выбило окна, стоят ли посты рядом, или техника какая, якобы проехать можно нормально или нет. На скрине номер телефона киевского и харьковского Игорька одинаковый", - было написано на скрине.

"Если вы видите в социальных сетях сообщение об Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает бесплатно помочь с заменой выбитых оконных стекол, будьте внимательны и проверяйте информацию. При этом «благодетель» может задавать множество вопросов о вашем доме и все что рядом", - предупредили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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