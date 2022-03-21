Держприкордонслужба (ДСП) повідомила, що сотні тисяч українців повернулися з початку війни повернулися в країну, щоб допомогти Україні відбити російські окупаційні війська.

Як пише Politeka.net, українці 26-ту добу захищають свою землю від нападу Росії. Володимир Путін віддав наказ про вторгнення ще 24 лютого, але бліцкриг повністю був провалений. ДСП України повідомила, скільки українців повернулося додому після початку війни, передає "Інтерфакс-Україна".

"З 24 лютого по сьогоднішній день майже 400 тис.громадян України перетнули кордон на в'їзд до нашої держави. Серед них більшість-близько 75-80% - складають чоловіки", - сказав спікер ДСП Андрій Демченко під час брифінгу.

Також спікер зазначив, що чоловіки чітко вказують, що не можуть залишатися осторонь, поки в Україні йде війна.

"Вони обов'язково або вступлять до лав Збройних сил України, або в територіальну оборону, або іншим можливим для них способом сприятимуть тому, щоб Україна перемогла", - заявив спікер.

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