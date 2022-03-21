Госпогранслужба (ГСПУ) сообщила, что сотни тысяч украинцев вернулись с начала войны вернулись в страну, чтобы помочь Украине отразить российские оккупационные войска.

Как пишет Politeka.net, украинцы 26-е сутки защищают свою землю от нападения России. Владимир Путин отдал приказ о вторжении еще 24 февраля, но блицкриг полностью был провален. ГСП Украины сообщила, сколько украинцев вернулось домой после начала войны, передает "Интерфакс-Украина".

"С 24 февраля по сегодняшний день почти 400 тыс. граждан Украины пересекли границу на въезд в наше государство. Среди них большинство - около 75-80% - составляют мужчины", - сказал спикер ГСПУ Андрей Демченко во время брифинга.

Также спикер отметил, что мужчины четко указывают, что не могут оставаться в стороне, пока в Украине идет война.

"Они обязательно или вступят в ряды Вооруженных сил Украины, или в территориальную оборону, или другим возможным для них способом будут способствовать тому, чтобы Украина победила", - заявил спикер.

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