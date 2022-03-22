Російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує війну Кремля в Україні, особисто зняла український прапор із будівлі мерії в окупованому Енергодарі Запорізької області. Відповідні кадри з’явилися в мережі.
Крім того, скандальна співачка записала "пісню про розвідників" в одній із квартир у захопленому росіянами українському місті.
Нагадаємо, раніше Чичеріна отримала паспорт «ДНР» та нагрудний знак у вигляді хреста "За службу на Донбасі» від управління народної міліції невизнаної «ДНР».
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Як відомо, в 2014 році Юлія Чичеріна підтримала вторгнення російських військових на територію України. Вона регулярно їздила з концертами в невизнані Донецьку і Луганську народні республіки, випустила кліп на присвячену війні пісню «рвати», а в кліпі на пісню «На передовій» знялася разом зі «спецназом ДНР».
Після концерту Чичеріної в Луганську на новий 2015 рік спецслужби України порушили відносно співачки кримінальну справу про «посягання на цілісність держави» і оголосили її в розшук.
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