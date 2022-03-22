Російський солдат здав українським бійцям танк за винагороду.

Про це стало відомо з повідомлення радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Спершу в поліції ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це були українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс про те, як здатись в полон і здати техніку.

Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали", - розповідає Андрусів.

За його словами, з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.

"Зараз Міша отримав комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.

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