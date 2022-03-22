Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.
Об этом стало известно из сообщения советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.
"Сначала в полиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это были украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс о том, как сдаться в плен и сдать технику.
Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", - рассказывает Андрусив.
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По его словам, из экипажа танка остался он один, остальные убежали домой. Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная.
"Сейчас Миша получил комфортные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов по завершению войны и возможность податься на гражданство", - отметил советник министра внутренних дел.
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