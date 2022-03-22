Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

Об этом стало известно из сообщения советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.

"Сначала в полиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это были украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс о том, как сдаться в плен и сдать технику.

Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", - рассказывает Андрусив.

По его словам, из экипажа танка остался он один, остальные убежали домой. Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная.

"Сейчас Миша получил комфортные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов по завершению войны и возможность податься на гражданство", - отметил советник министра внутренних дел.

Напомним, в Генштабе рассказали о новых провалах врага

Как сообщала Politeka, оккупанты пошли мародерить и подорвались на своей же растяжке: перехват разговора

Также Politeka писала, что ВСУ расправились с гордостью оккупантов под Запорожьем: "Вове сильно наваляли"