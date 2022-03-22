В Україні було збільшено щоденний ліміт на зняття готівки з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті).

Про це, як пише Politeka.net повідомляє Нацбанк, говорячи про низку важливих змін.

Уточнюється, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках. Крім того, встановлено ліміт на зняття валюти з гривневих рахунків обсягом до 100 тис. грн на місяць. Підкреслюється, що ці уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон.

Крім того, додано можливість без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном. Ця опція увійшла до переліку виключень з заборони на транскордонні операції, до якої також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.

Також повідомляється, що загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць обмежено такі операції:

▪ переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (тобто P2P-перекази);

▪ здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

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