Як пише Politeka.net, українці вже 28-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Генштаб ЗС України повідомив нову оперативну інформацію, опублікувавши новий пост на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.
"Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висунення чергових ультиматумів під час переговорного процесу. У той же час, російські кафіри в порушення норм міжнародного гуманітарного права не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет і авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості і знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України", - написано було в публікації.
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