У місті Баштанка, що на Миколаєві, 78-літній пенсіонер коктейлем Молотова спалив Град російських окупантів.

Про це журналісту Юрію Бутусову розповів міський голова Олександр Береговий.

У нас один з дідусів, йому 78 років, взяв коктейль Молотова і кинув у Град, Град загорівся", — зазначив він.

За словами Берегового, пенсіонера не взяли в тероборону.

"Потужні удари українських штурмовиків і вертольотів зупинили прорив російських військ в Центральну Україну в районі міст Баштанка і Новий Буг 27 лютого — 1 березня. А українські патріоти з тероборони Баштанської громади з одними автоматами і пляшками з коктейлем Молотова нав'язали бій росіянам в місті і змусили ворога кинути велику кількість бойової техніки», — йдеться в підписі Бутусова до відео.

Нагадавши, раніше Віталій Кім показав, що вдалося збити бійцями ВСУ над Миколаєвом: з'явилося відео.

Як писала Politeka.net, зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.

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