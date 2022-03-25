Як пише Politeka.net, українці вже 30-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Генштаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати ворога за цей час.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали
особового складу близько - 16100 осіб,
танків-561 од,
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бойових броньованих машин - 1625 од,
артилерійських систем-291 од,
РСЗВ / - 90 од,
засоби ППО-49 од,
літаків – 115 од,
вертольотів-125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
Кораблі / катери-5 од,
цистерн з ПММ-72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня-53.
Спеціальна техніка-18.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!", - було написано в зведенні.
Українці відразу почали обговорювати новину
"Як добре кількість літачків почала зростати швидше, всі напевно на концерт Кобзона поспішають", " Хлопці, ви неймовірні! Нехай береже Вас Ангел хранитель!", "Наші ЗСУ найкращі у світі".
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