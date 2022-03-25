Генштаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати противника, опублікувавши свіжу інфографіку на 25 березня.

Як пише Politeka.net, українці вже 30-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Генштаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати ворога за цей час.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали

особового складу близько - 16100 осіб,

танків-561 од,

бойових броньованих машин - 1625 од,

артилерійських систем-291 од,

РСЗВ / - 90 од,

засоби ППО-49 од,

літаків – 115 од,

вертольотів-125 од,

автомобільної техніки - 1089 од,

Кораблі / катери-5 од,

цистерн з ПММ-72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-53.

Спеціальна техніка-18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!", - було написано в зведенні.

Українці відразу почали обговорювати новину

"Як добре кількість літачків почала зростати швидше, всі напевно на концерт Кобзона поспішають", " Хлопці, ви неймовірні! Нехай береже Вас Ангел хранитель!", "Наші ЗСУ найкращі у світі".

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