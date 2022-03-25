Как пишет Politeka.net, украинцы уже 30-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил новые данные о потерях врага за это время.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили
личного состава около – 16100 человек,
танков ‒ 561 ед,
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боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
артиллерийских систем – 291 ед,
РСЗО / - 90 ед,
средства ПВО - 49 ед,
самолетов – 115 ед,
вертолетов – 125 ед,
автомобильной техники - 1089 ед,
корабли /катера - 5 ед,
цистерн с ГСМ – 72,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 53.
Специальная техника – 18.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Итого победим!", - было написано в сводке.
Украинцы сразу начали обсуждать новость
"Как хорошо количество самолетиков начало расти быстрее, все наверняка на концерт Кобзона спешат", "Ребята, вы невероятны! Пусть хранит вас Ангел хранитель!", "Наши ВСУ лучшие в мире".
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