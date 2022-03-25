Як пише Politeka.net, українці продовжують показувати росіянам, що справжній господар на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні, 25 березня, пройшов проукраїнський мітинг у селі Новотроїцьке, Херсонська область. Про це повідомило " Суспільне. Херсон".

"У Новотроїцькому Херсонської області люди вийшли на мирний мітинг. Вони скандують: "Новотроїцьке-це Україна!, "Україна понад усе!",- написано було в повідомленні.

На кадрах можна побачити українців з національними символами і плакатами.

"Херсон, і Крим, і Донбас, стануть тобі кісткою в горлі, Путін -****", - було написано на одному з плакатів.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Під Києвом підірвали нафтобазу, що відомо на даний момент: "Спостерігалося горіння..."

Глава Миколаївщини Кім наочно показав, куди поділися гроші росіян: "На фото пенсія 40 760 чоловік"

Окупанти змінюють тактику, у Зеленського розкрили нові задуми ворога: "Абсолютно людожерська"

Гучна стрілянина на кордоні з Дніпропетровщиною: жителям пояснили, що зараз відбувається
Показати ще

Нагадаємо, руїни і колони техніки: на фото з супутника потрапили позиції окупантів на Харківщині

А ще Politeka писала, що Азербайджан пішов у наступ на Карабах: Вірменія просить допомоги у Росії, подробиці

Також Politeka повідомляла, що з початку війни в Україні загинуло вже 135 дітей, троє підірвалися на міні