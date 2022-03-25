Українці вийшли на мітинг у Херсонській області, показавши, що область залишається Україною.

Як пише Politeka.net, українці продовжують показувати росіянам, що справжній господар на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні, 25 березня, пройшов проукраїнський мітинг у селі Новотроїцьке, Херсонська область. Про це повідомило " Суспільне. Херсон".

"У Новотроїцькому Херсонської області люди вийшли на мирний мітинг. Вони скандують: "Новотроїцьке-це Україна!, "Україна понад усе!",- написано було в повідомленні.

На кадрах можна побачити українців з національними символами і плакатами.

"Херсон, і Крим, і Донбас, стануть тобі кісткою в горлі, Путін -****", - було написано на одному з плакатів.

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