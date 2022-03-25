Як пише Politeka.net, російські окупаційні війська вже довгий час тримають в оточенні Маріуполь. Незважаючи на переважаючі сили противника українці продовжують захищати місто. Сьогодні, 25 березня, прес-служба Маріупольської міськради розповіла про жертви в результаті бомбардування драмтеатру, де ховалися сотні українців.

"На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про зворотне", - написано було в повідомленні.

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