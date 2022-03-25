Російські війська намагаються вирватися з Гостомеля, який знаходиться в Бучанському районі Київської області.

Про це, як пише Politeka.net заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Вже від Гостомеля почали відходити, ми сьогодні побачили. Кидають техніку. Частина в громадянку переодягається, частина просто відходить", - повідомив Арестович.

На питання, чий зараз Гостомель Арестович відповів, що "здебільшого їх".

"Але це ж довго не триватиме", - запевнив радник глави ОП.

Раніше Арестович повідомив, що в Київській області зараз перебувають близько 12 тисяч російських окупантів.

"[Навколо Києва зараз] тисяч, може, 12-10. Може, навіть менше... з них тисячі 3 майже оточені, а ще тисячі 4 відсічені і знаходяться в дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво як військовій людині, як вони там будуть [намагатися захоплювати Київ]», — сказати він в інтерв'ю російському юристу і громадському діячеві Марку Фейгіну.

У той же час стало відомо, що на північ від Києва тривають бої, а окупантів взяли в півкільце.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів на сьогоднішній день залишаються найгарячішими точками в Київській області, у Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича.

Про це в п'ятницю, 25 березня, повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк.

"За останню добу на жодному з напрямків противнику не вдалося домогтися успіху. Йде боротьба з диверсійними групами. Сили оборони змогли поліпшити позиції в деяких напрямках. Найзапекліші точки -Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немишаївської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, у Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича - ворожі війська за 1,5 км від міста.

Нагадаємо, окупанти готуються до нового наступу на Київ, але вже розуміють свої проблеми.

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