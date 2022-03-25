Российские войска пытаются вырваться из Гостомеля, который находится в Бучанском районе Киевской области.

Об этом, как пишет Politeka.net заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

«Уже от Гостомеля начали отходить, мы сегодня увидели. Бросают технику. Часть в гражданку переодевается, часть просто отходит», - сообщил Арестович.

На вопрос, чей сейчас Гостомель Арестович ответил, что «по большей части их».

«Но это же долго не продлится», - заверил советник главы ОП.

Ранее Арестович сообщил, что в Киевской области сейчас находятся около 12 тысяч российских оккупантов.

«[Вокруг Киева сейчас] тысяч, может, 12−10. Может, даже меньше… Из них тысячи 3 почти окружены, а еще тысячи 4 отсечены и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне очень интересно как военному человеку, как они там будут [пытаться захватывать Киев]», — сказал он в интервью российскому юристу и общественному деятелю Марку Фейгину.

В то же время стало известно, что к северу от Киева продолжаются бои, а оккупантов взяли в полукольцо.

Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров на сегодняшний день остаются самыми горячими точками в Киевской области, в Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"За последние сутки ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха. Идет борьба с диверсионными группами. Силы обороны смогли улучшить позиции в некоторых направлениях. Самые ожесточенные точки - Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаевской общины. Постоянные минометные и артиллерийские обстрелы», – написал он в телеграмм-канале.

Кроме того, в Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу - вражеские войска в 1,5 км от города.

Напомним, оккупанты готовятся к новому наступлению на Киев, но уже понимают свои проблемы.

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