Про це, як пише Politeka.net, повідомляє сьогодні 25-го березня МВС України на своїй сторінці у Фейсбуці. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення і руйнувати міста і села на Луганщині.

Рятувальники ДСНС Луганської області продовжують розбирати завали і гасити пожежі, що сталися через обстріли в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Привіллі, Щедрищевому, Лисичанську, Новотошківці.

«За минулу добу надзвичайники ліквідували понад 30 пожеж у житлових багатоповерхівках, приватних будинках та інших об'єктах області та врятували 18 осіб» - повідомляється у зведенні.

Ми також писали, прес-служба Маріупольської міськради розповіла про жертви в результаті бомбардування драмтеатру, де ховалися сотні українців.

"На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про зворотне", - написано було в повідомленні.

Нагадавши, у військових РФ почалися нові проблеми, дані розвідки.

Також Politeka.net писала, що Авіація ЗСУ завдала удару по скупченнях військ ворога.

Крім того Politeka.net повідомляла, що на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.