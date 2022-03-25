Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает сегодня 25-го марта МВД Украины на своей странице в Фейсбуке. Враг продолжает обстреливать мирное население и разрушать города и деревни на Луганщине.

Спасатели ГСЧС Луганской области продолжают разбирать завалы и тушить пожары, произошедшие из-за обстрелов в Рубежном, Северодонецке, Привилле, Щедрищево, Лисичанске, Новотошковке.

«За минувшие сутки чрезвычайники ликвидировали более 30 пожаров в жилых многоэтажках, частных домах и других объектах области и спасли 18 человек» - сообщается в сводке.

Мы также писали, пресс-служба Мариупольского горсовета рассказала о жертвах в результате бомбежки Драмтеатра, где прятались сотни украинцев.

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", - написано было в сообщении.

Напомним, у военных РФ начались новые проблемы, данные разведки.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ нанесла удар по скоплениям войск врага.

Кроме того Politeka.net сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.