Українські захисники 25 березня знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.

Про це повідомив керівник Луганської ОВДА Сергій Гайдай.

Вын також повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони в небі збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

До того ж, Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з черговим збитим літаком російських окупантів.

"Ще один нещодавно знищений російський літак "прикрашає" українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ та Сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами різного роду російських пропагандистів, українську ППО вже давно знищено. І, судячи зі "статистики" окупантів, вже декілька разів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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