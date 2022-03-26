Також люди відзначають, що окупантам все одно хто в їх прицілі – люди, будинки, сади, лікарні або драматичний театр.

Міська рада Маріуполя повідомила, що ще один приклад співпраці Маріуполя з міжнародними партнерами перетворився на руїни. Окупанти обстріляли тільки побудований дитячий реабілітаційний центр.

"Цей сучасний медичний об'єкт ми побудували спільно з Європейським інвестиційним банком. Місце, покликане рятувати дитячі життя, знищено тими, хто вирішив нас насильно «звільнити». Очевидно, звільнити від світу, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя", - пишуть у міськраді.

Також люди відзначають, що окупантам все одно хто в їх прицілі – люди, будинки, сади, лікарні або драматичний театр. І поки ворог з байдужістю знищує Маріуполь, весь цивілізований світ повинен проявити вищий ступінь консолідації, щоб зупинити зло.

"Адже зло ніколи не зупиняється саме. І якщо його не зупинити в Україні зараз, воно прийде в кожен європейський дім», - також сказано в заяві міської ради.

Також Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з черговим збитим літаком російських окупантів.

"Ще один нещодавно знищений російський літак "прикрашає" українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ та сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами різного роду російських пропагандистів, Українська ППО вже давно знищена. І, судячи зі "статистики" окупантів, вже кілька разів", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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