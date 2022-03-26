Відомий український журналіст, військкор 1+1 Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення. Про це він сам повідомив у себе на сторінці у Фейсбук.

"Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", - написав Цаплієнко сьогодні, 25-го березня.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, сталося це на території Чернігівської області, де журналіст готував матеріал про роботу гуманітарного коридору і потрапив під півторагодинний обстріл.

"Лікарі, які займалися мною під час першої допомоги сказали, що я просто народився в сорочці, і я реально народився в сорочці, адже якби трохи нижче або трохи вище пройшов цей осколок, я не знаю, напевно, я б тут не сидів, не стояв і не говорив. Ну, а так, все нормально. Наскрізне, як то кажуть", - також говорив журналіст.

Ми також писали, ворог в черговий раз вдарив з важкої артилерії по населених пунктах Київщини. Про це передавати глава Нацполіції в Київській області Андрій Небитов і показав кадри зруйнованих людських будинків.

В результаті удару окупантів зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина.

"Як бачимо, окупанти палять куди завгодно, по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують з» Градів "громадян та їх житла", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі, жителів просять бути вдома: яка небезпека загрожує.

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