Українцям нагадали правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах під час війни. Про це пише Міністерство цифрової трансформації України.
Що не варто надсилати:
- Не діліться геолокацією! Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!
- Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
- З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть переписку.
Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон.
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Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких
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