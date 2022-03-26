Як пише Politeka.net, Джо Байден зустрівся з главами МЗС і Міноборони України Дмитром Кулебою і Олексієм Рєзніковим. Після проведених переговорів Кулеба розповів, чого вдалося досягти в результаті зустрічі.

"На цій фотографії ми з Олексієм Резніковим передаємо президенту Байдену, державному секретарю Блінкену і Міністру оборони Остіну уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Міжнародний центр миротворчості і безпеки, більш відомий як «Яворівський військовий полігон».

Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звичайно, для того щоб Україна перемогла", - написав Кулеба.

Також глава МЗС до цього записав відеозвернення, в якому розповів, що Байден в захваті від українців.

"Байден в захваті від боротьби українців! Те, що відбувається в Україні - змінить ХХІ століття", - заявив Кулеба.

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