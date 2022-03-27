Вчора Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України, проте досягли мети лише кілька. Про це, як пише Politeka.net, повідомляє видання The Insider сьогодні, 27-го березня.

Повідомляється, що 52 ракети були запущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 — з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат.

Причому наші захисники змогли поставити рекорд по збитим цілям з ППО України. З як мінімум 70 випущених Росією ракет долетіли тільки вісім, інші були знищені в небі.

Відзначається, що Росія здійснювала обстріл в тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Вчора там виступав президент США.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, що зараз відбувається в Каховці.

На кадрах можна побачити безліч людей, які з українськими прапорами влаштували мітинг на підтримку України.

"Масові протести мирних мешканців у Славутичі, Херсоні. Сьогодні Каховка у жовто-синіх прапорах-українці не бояться навіть без зброї протистояти ворожим військам. Спасибі кожному з вас", - написав Федоров.

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