Російського військового під час обстрілу кинули свої ж, проте українці в підсумку надали йому допомогу. Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в телеграм-каналі СБУ України, також був представлений ролик з окупантом, який і розповів про подію.
Окупанти кидають своїх. 22-річного пораненого окупанта, як і багатьох його колег, командири кинули на поле бою під Рубіжним в Луганській області.
"Його кинули вмирати... В даний час СБУ проводить з російським загарбником відповідні слідчі дії. І він відповість за все, що зробив» - сказано на сторінці СБУ.
За словами військового, коли йому треба була допомога, офіцера в цей момент більше цікавили боєприпаси підлеглого, а не його життя.
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"Ми почали відходити. Бачили, що вже не виносимо ... десь через 50 метрів був поранений снайпером в спину... дивлюся, командир роти біжить з сержантом. Почали витягувати у мене боєприпаси. Я кажу:“Допоможіть мені". Вони мовчать... побігли далі, не надали ніякої допомоги", - розповів він.
Після цього окупант дістався до окопу, де його і знайшли українські військові, надавши допомогу.
Давид Арахамія-депутат Верховної Ради України і голова фракції "Слуга народу" на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, коли буде наступний етап переговорів з Росією.
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