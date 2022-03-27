Оккупанты бросают своих, даже если они живы, и отбирают последний шанс на спасение.

Российского военного во время обстрела бросили свои же, однако украинцы в итоге оказали ему помощь. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в телеграм-канале СБУ Украины, также был представлен ролик с оккупантом, который и рассказал о произошедшем.

Оккупанты бросают своих. 22-летнего раненого оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области.

«Его бросили умирать... В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком соответствующие следственные действия. И он ответит за все, что сделал» - сказано на странице СБУ.

По словам военного, когда ему надо была помощь, офицера в этот момент больше интересовали боеприпасы подчиненного, а не его жизнь.

«Мы начали отходить. Видели, что уже не выносим… Где-то через 50 метров был ранен снайпером в спину… Смотрю, командир роты бежит с сержантом. Начали вытаскивать у меня боеприпасы. Я говорю: „Помогите мне“. Они молчат… Побежали дальше, не оказали никакой помощи», — рассказал он.

После этого оккупант добрался до окопа, где его и нашли украинские военные, оказав помощь.

Давид Арахамия - депутат Верховной Рады Украины и глава фракции "Слуга Народа" на своей страничке в Фейсбук сообщил, когда будет следующий этап переговоров с Россией.

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