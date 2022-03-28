Про це на своїй сторінці в Twitter заявив радник глави ВП Михайло Подоляк, пише Politeka.net.
"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію 🇺🇦 військових", - написав Подоляк.
Також він підкреслив, що ці втрати можна подвоїти і навіть потроїти.
"Необхідно різко збільшити обсяг поставок снарядів у важкі і далекобійні артилерійські системи", - написав Подоляк.
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Додамо, раніше Подоляк повідомив, що в переговорах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але в цілому просування поки не таке, як хотілося б українській стороні.
"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, в тому числі і у військовому сенсі. Від цього залежить багато іншого", - підкреслив він.
Новий раунд переговорів повинен початися 29 березня о 10 ранку в Туреччині.
Додамо, що на ранок 28 березня втрати окупантів, за даними Генштабу ЗСУ, склали 17 тисяч осіб.
Також Politeka.net повідомляла, що бійці ЗСУ на Харківщині перейшли на деяких ділянках в контрнаступ.
Крім того Politeka.net писала, що ЗСУ збили ворожий винищувач і затримали льотчика.