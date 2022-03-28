Об этом на своей странице в Twitter заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет Politeka.net.

«Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации 🇺🇦 военных», - написал Подоляк.

Также он подчеркнул, что эти потери можно удвоить и даже утроить.

«Необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы», - написал Подоляк.

Добавим, ранее Подоляк сообщил, что в переговорах с РФ есть определенный прогресс в рабочих подгруппах, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы украинской стороне.

«Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое», – подчеркнул он.

Новый раунд переговоров должен начаться 29 марта в 10 утра в Турции.

Добавим, что на утро 28 марта потери оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, составили 17 тысяч человек.

Также Politeka.net сообщала, что бойцы ВСУ на Харьковщине перешли на некоторых участках в контрнаступление.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ сбили вражеский истребитель и задержали летчика.