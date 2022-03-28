Українські захисники полонили російського окупанта, який розповів про втрати з ворожого боку.

Як пише Politeka.net, українці вже 33-ту добу захищаються від російських окупантів. Сьогодні, 28 березня, стало відомо, що українські захисники полонили ще одного "учня", який "не знав", що їде на війну в Україну. Допит окупанта опублікувала СБУ у себе на сторінці в тг-каналі.

"Ще один російський "учень", «не знав», що їде на війну в Україну

24 лютого він перетнув наш державний кордон і відправився з Криму в напрямку Гуляй-поля.

Каже, що частина його товаришів по службі, зрозумівши, що є учасниками війни, а не «спецоперації», мали намір відмовитися і вже навіть «папірець зробили. Але старший приїхав і сказав, що війни там немає, треба просто проходити...»

Замість цього його підрозділ, незважаючи на те, що не було на передовій, розгромили українські захисники: «з 30 осіб, які приїхали, 9 осіб живі залишилися».

Вояка розповідає, що з ними були і строковики, тільки за тиждень до початку військових дій підписали контракт. Тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років в'язниці", - повідомило СБУ.

Нагадаємо, Україна не може відкрити справу проти Путіна: Венедиктова назвала причину

А ще Politeka повідомляла, що виявився екс-військовим: фанат "русского мира" допомагав окупантам у Кривому Розі, фото

Також Politeka писала, що в Києві та області змінено час комендантської години, Кличко зробив заяву



