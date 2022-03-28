Как пишет Politeka.net, украинцы уже 33-е сутки защищаются от российских оккупантов. Сегодня, 28 марта, стало известно, что украинские защитники пленили еще одного "ученика", который "не знал", что едет на войну в Украину. Допрос оккупанта опубликовала СБУ у себя на страничке в тг-канале.
"Еще один российский «ученик», «не знавший», что едет на войну в Украину
24 февраля он пересек нашу государственную границу и отправился из Крыма в направлении Гуляй-поля.
Говорит, что часть его сослуживцев, поняв, что являются участниками войны, а не «спецоперации», намеревались отказаться и уже даже «бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что войны там нет, надо просто проходить…»
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Вместо этого его подразделение, несмотря на то, что не было на передовой, разгромили украинские защитники: «из 30 человек, которые приехали, 9 человек живы остались».
Вояка рассказывает, что с ними были и срочники, только за неделю до начала военных действий подписавшие контракт. Тем, кто отказывался воевать, дали 13 лет тюрьмы", - сообщило СБУ.
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