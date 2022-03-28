Украина сейчас не может открыть уголовное производство против президента рф путина из-за агрессии против нашего государства.
Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ходе брифинга в Киеве 28 марта.
"Сейчас у него функциональный иммунитет, поэтому согласно международному праву против путина пока нельзя открывать производство.
При этом Украина приложит все усилия, чтобы путин в свое время непременно оказался на скамье подсудимых в Гааге", - говорит Венедиктова.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ракетных ударов станет больше: в МВД сообщили, как враг меняет стратегию, к чему готовиться
Дом Усика под Киевом оккупировали российские военные: «Во дворе танки и БТРы»
Два вражеских объекта сбили над Одесчиной: какая обстановка в области
"Блокада в действии": У россии больше нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС
Генпрокурор подчеркнула, что Украина уважает верховенство права, поэтому не может открывать уголовное производство против путина, обладающего функциональным иммунитетом.
Отметим, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, в случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российские войска причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда.
Напомним, Арестович предупредил о сложном периоде на фронте.
Также Politeka.net сообщала, что Саакашвили предупредил Лукашенко о тяжелых последствиях вторжения его армии на территорию Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.