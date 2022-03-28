Місто Ірпінь, що під Києвом, повністю звільнене від російських окупантів.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
"У нас приємні новини-сьогодні звільнено Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати ЗСУ, теробороні, Нацполіції, ГУР та спецпідрозділам. Хлопці, коли ми разом - ми сила!",- заявив Маркушин.
Також мер звернувся до жителів Ірпеня з проханням поки не повертатися до міста, так як це небезпечно:
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"Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель і Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще атаки і ми будемо мужньо його обороняти. Ірпінь - це Україна!"
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