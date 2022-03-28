Город Ирпень, что под Киевом, полностью освобожден от российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
"У нас приятные новости - сегодня освобожден Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Хочу поблагодарить ВСУ, тероборону, Нацполицию, ГУР и спецподазделения. Ребята, когда мы вместе - мы сила!", - заявил Маркушин.
Также мэр обратился к жителям Ирпеня с просьбой пока не возвращаться в город, так как это опасно:
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"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и далее будем идти и освобождать Бучу, Гостомель и Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще атаки и мы будем мужественно его оборонять. Ирпень - это Украина!"
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