Город Ирпень, что под Киевом, полностью освобожден от российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"У нас приятные новости - сегодня освобожден Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Хочу поблагодарить ВСУ, тероборону, Нацполицию, ГУР и спецподазделения. Ребята, когда мы вместе - мы сила!", - заявил Маркушин.

Также мэр обратился к жителям Ирпеня с просьбой пока не возвращаться в город, так как это опасно:

"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и далее будем идти и освобождать Бучу, Гостомель и Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще атаки и мы будем мужественно его оборонять. Ирпень - это Украина!"

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