Українські військові успішно відбили чергову атаку російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на сторінці в Фейсбук та оприлюднив відповідні кадри.

«На півдні нашої держави українські воїни успішно відбивають атаки ворога. Скажемо більше, ходять у контратаки. Як результат, знищена техніка і жива сила ворога та трофеї - танки й інші корисності. Разом переможемо!» - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали: особового складу - близько 17200 осіб, танків ‒ 597 од, бойових броньованих машин ‒ 1710 од, артилерійських систем – 303 од, РСЗВ - 96 од, засоби ППО - 54 од, літаків – 127 од, гелікоптерів – 129 од, автомобільної техніки - 1178 од, кораблі /катери - 7 од, цистерн з ПММ - 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71, спеціальна техніка - 21, пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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