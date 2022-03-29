В СБУ зазначили, що його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця росії, а дорога тривала 4-5 днів.

Відразу 14 окупантів виїхали в бік рф, але згодом потрапили в полон. Про це говорить черговий загарбник з РФ, який потрапив у полон до наших захисників нещодавно і поділився історією свого перебування в Україні.

В українському полоні краще, ніж у російській армії, вважає окупант і підтверджує це словами:

"Якби у мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив», – говорить 21-річний солдат.

Окупант був здивований, що в полоні з ним звертаються за всіма законами і правовими нормами, він побачив контраст, порівнюючи спілкування зі своїми товаришами по службі.

В СБУ зазначили, що його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця росії, а дорога тривала 4-5 днів.

"Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не спецоперація, а справжня війна. Хотіли розвернутися і виїхати звідти, але пригрозили розстрілом», - заявив полонений.

Коли вони їхали назад, вони були захоплені нашими військами, зараз з окупантами працюють слідчі і контррозвідники СБУ.

Ще одного російського військового під час обстрілу кинули свої ж, проте українці в підсумку надали йому допомогу.

"Ми почали відходити. Бачили, що вже не виносимо ... десь через 50 метрів був поранений снайпером в спину... дивлюся, командир роти біжить з сержантом. Почали витягувати у мене боєприпаси. Я кажу:“Допоможіть мені". Вони мовчать... побігли далі, не надали ніякої допомоги", - розповів він.

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